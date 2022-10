Iniziative didattiche, all'istituto Tecnico Turistico di Sanremo al via il progetto interculturale transfrontaliero (Foto)

Dopo alcuni anni di restrizioni, all’istituto Tecnico Turistico di Sanremo sono ripartite varie iniziative didattiche, compresi gli scambi con l’estero.

”Grazie a questa iniziativa, organizzata dalla sottoscritta e dalla collega di Mentone Séverine Groyer, i nostri studenti hanno potuto incontrare gli studenti del Lycée Paul Valery, dove è attivo anche un corso di accoglienza turistica"- riferisce la professoressa Monica Viglietti, docente di francese presso il polo scolastico di Valle Armea - "Un’ottima opportunità di confronto e socializzazione, nell’ambito dei progetti Erasmus, che permette agli studenti di assistere alle lezioni nei reciproci istituti, di effettuare visite sul territorio francese e italiano. I ragazzi hanno vissuto questa giornata con grande entusiasmo, consapevoli anche delle ricadute positive di queste attività didattiche nel loro percorso formativo. Il nostro istituto, in particolare il corso turistico ha le lingue straniere tra le materie di indirizzo, per cui si cerca di dare varie opportunità per arricchire le competenze, anche al di fuori delle tradizionali lezioni a scuola”.