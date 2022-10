Imperia, il vescovo Borghetti impartisce le cresime nella ricorrenza dei 40 anni di sacerdozio (foto)

Ventotto tra ragazzi e ragazze questa mattina, presso la parrocchia San Giovanni di Oneglia, hanno ricevuto la Cresima dalle mani del Vescovo Monsignor Borghetti e del Parroco Alessandro Ferrua.

La partecipazione all’evento del Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia è il primo di due appuntamenti volti a celebrare il quarantennale della sua ordinazione a sacerdote che vedrà la sua conclusione domani con la Santa Messa alle ore 17.30 nella Cattedrale di San Michele in Albenga.



“Non sarà solo la festa per un anniversario della vita personale – spiega il Vicario generale -, bensì, e soprattutto, l’occasione perché la comunità diocesana cresca nella richiesta a Dio di molte e generose vocazioni di speciale consacrazione, in particolare al ministero sacerdotale”.