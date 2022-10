Clean up, l'iniziativa di Plastic Free e Conad sbarca a Imperia (Foto)

L'appuntamento di clean up si è tenuto anche ad Imperia. Sul Lungomare Vespucci e nei pressi del piazzale davanti al McDonald's si è infatti svolta, nel pomeriggio odierno, l'iniziativa di Plastic Free in collaborazione con Conad durante la quale i partecipanti hanno raccolto i rifiuti presenti nella zona.

L’evento si è svolto anche in altre 16 città italiane: Bojano in Molise, Cagliari, Castiglione del Lago in Umbria, Catania, Città Sant’Angelo in Abruzzo, Cosenza, Desenzano Del Garda in Lombardia, Fiumicino, Legge, Livorno, Numana nelle Marche, Reggio Emilia, Riccione, Salerno, Trento e Venezia.

"Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani" - dice Plastic Free Odv Onlus, che è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.