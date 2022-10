Imperia: a Porto Maurizio la seconda edizione di “Natura & Benessere”

L'appuntamento autunnale, giunto alla seconda edizione, nasce come emanazione del Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia che con le sue 22 edizioni ha, negli anni, trasformato il centro città in un luogo periodico di incontri con importanti scrittori, giornalisti, attori e scienziati.

“Il tema di questo anno – spiega il presidente del Comitato Porto Maurizio, Luciangela Aimo - è dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio, avrà in programma momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e surriscaldamento richiamando l'accordo internazionale di Parigi con incontri a tema e mostra mercato in centro città. La proposta è tesa a vivacizzare il centro di Porto Maurizio rivolgendosi a un vasto pubblico di appassionati del vivere all'aria aperta e della cura del verde in un momento di grande difficoltà che ci porta alla ricerca di nuovi stili di vita con ritorno alla terra e alla natura. Una proposta con positiva ricaduta di immagine sulla città con il suo retroterra, le colture dell’olivo, gli agrumeti, gli spazi orto botanici, chiave di lettura originale di un territorio che sta profondamente cambiando. Gli espositori coinvolti, prioritariamente aziende della Riviera, propongono una vasta gamma di piante, fiori da collezione, varietà aromatiche e floreali con prodotti artigianali (farine, vini naturali, birre artigianali, fiori da bere, cosmesi naturale, radiestesia, cristalloterapia) che richiamano il mondo del verde e della natura. Una visione innovativa che pur mantenendo la peculiarità di un evento su strada, offre spunti di riflessione sui nuovi stili di vita in difesa della salute e del benessere fisico".

La rassegna si svolgerà in via xx settembre e via Cascione dal 21 al 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con incontri culturali in Piazza Fratelli Serra. Ospiti dell’evento: Valerio Rossi Albertini (fisico e ricercatore), Renata Cantamessa – Fata zucchina (giornalista TV e divulgatrice agroalimentare), Natalino Trincheri, Claudio Porchia, Elena Fontanesi, Susanna Manuele e molti altri studiosi ed esperti ambientalisti.

La manifestazione sarà arricchita dalla Mostra dei funghi ed Erbe officinali-Gruppo micologico. E dalla presenza straordinaria della Fotografa Naturalista pluripremiata Valentina Pulinetti, che proporrà una mostra fotografica dedicata alle specie più belle del nostro patrimonio botanico, immortalando la flora e la fauna in particolare del Ponente ligure.

Durante la 3 giorni, gli operatori gastronomici, bar e ristoranti in centro città proporranno specialità naturalistiche a partire da:

Caffè Pepito via Cascione n. 31 - Risotto zucca e salsiccia;

Gastronomia Elena Tiziano Via XX Settembre – farinata di stagione;

Chef Poiana via Cascione – gnocchi al Castelmagno.

Balli Country della Scuola di danza New Movanimart, Arpa celtica di Elena Mazzullo e infine Francesca Pilade e i Sinafè allieteranno le giornate dedicate al benessere in un contesto di armonia e di relax.

Ecco il programma complete:

VENERDÌ 21 OTTOBRE:

h. 10,00: “Un mare.... di plastica!” laboratorio di Educazione Ambientale in collaborazione con il CEA (centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia), l'Associazione Delfini del Ponente (logo da internet), APS e le scuole aderenti al progetto Bandiera Verde. Interventi di Elena Fontanesi - biologa marina e vicepresidente Ass. Delfini del Ponente.

h. 17,30 Danze Etniche & Country di Giusiana a cura della Scuola di danza New Movanimart

h. 18,30 Emilio Oriana: “Benessere psicofisico attraverso le energie sottili”

SABATO 22 OTTOBRE:

h. 11,00 Susanna Manuele (Divulgatrice ambientale): ”Praterie sommerse - i boschi del mare”

h. 16,30 Claudio Porchia presenta LIBERESO: “Diario di un giardiniere anarchico”

Ed. Pentagora

h. 17,15 RENATA CANTAMESSA: “Cappuccetto Green” La sostenibilità dalla favola alla tavola con Fata Zucchina

h. 18,15 Marco Damele: “La Cipolla egiziana” Ed. Zem

DOMENICA 23 OTTOBRE

h.10,00 Mario Martini, Francesca Barisone e Rolando Franchi – micologi – Gruppo Micologico IM: “Il fantastico mondo dei funghi” e “Funghi buoni e cattivi a confronto” h. 16,00 Natalino Trincheri – Naturalista – presenta: “Usi estemporanei delle piante e delle erbe del nostro territorio”

dalle h. 16,30 in via xx settembre Concerto con Francesca Pilade e i Sinafè

h. 17,00 VALERIO ROSSI ALBERTINI (Fisico e scienziato): “Un pianeta abitabile” come salvare il mondo cambiando il nostro modo di vivere. Ed. Longanesi dialoga con l'autore Giulio Geluardi

Le conferenze e gli incontri si svolgeranno presso la Tensostruttura CEA di piazza Fratelli Serra

Nei 3 giorni gli incontri sono moderati da Alida Civile

Area Mercato coperto: Mostra del Fungo ed Erbe officinali - Gruppo micologico IM – Operatori gastronomici, Bar e Ristoranti in centro città nei 3 giorni proporranno specialità naturalistiche e Menù dedicati alla natura e al benessere

Per informazioni telefono 3471550668 – mail: aimosegreteria@gmail.com