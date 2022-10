I due artisti ventimigliesi Alessio Santiago Policarpo e Andrea Iorio in mostra da oggi a Firenze

I due artisti ventimigliesi Alessio Santiago Policarpo e Andrea Iorio inaugurano oggi un’importante collettiva di fotografia in una delle città italiane simbolo dell’arte in Italia e nel mondo, Firenze.

‘Intimo’, questo è il titolo della mostra collettiva di fotografia contemporanea progettata da Alberto Desiró che vedrà la partecipazione di altri 20 artisti. Si inaugura oggi alle 17 in via della Pergola, nel cuore del centro storico del capoluogo toscano, presso la ONART Gallery di Romina Sangiovanni.

Policarpo, storico dell’arte, docente, curatore e autore del blog ArteOggi inizia proprio con questa mostra la sua carriera espositiva. Iorio, artista poliedrico (scultura, pittura, fotografia, installazione, video) approda invece a Firenze da un’esperienza espositiva ormai decennale tra Italia ed estero (Polonia, Francia, Principato di Monaco).

“Il tema ‘Intimo’ - spiega il curatore Alberto Desiró di AdGallery, ente organizzatore dell’evento - è nato per spingere l’artista a sviluppare espressioni artistiche che narrino in chiave contemporanea un mondo intimo, l’energia emotiva e altre forze espressive interiori”. Ogni artista presenta dunque il proprio progetto personale in risposta alla stimolazione concettuale data dal tema ‘Intimo’.