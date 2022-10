Non chiamatela bassa stagione: a Sanremo centinaia di presenze per un weekend all’insegna dello sport con pallavolo, softball e Rally Storico (video)

A ottobre inoltrato Sanremo si prepara per un fine settimana ben lontano da quella ‘bassa stagione’ spauracchio del mondo turistico locale. Tra Pian di Poma e valle Armea sarà un fine settimana all’insegna dello sport e delle presenze turistiche con il torneo di softball ‘Freesby Yup’, il ‘Tessitore’ di pallavolo sui campi del Mercato dei Fiori e la 37ª edizione del Rally Storico. Tre manifestazioni che, oltre a proiettare il nome di Sanremo all’attenzione nazionale e internazionale, porteranno in città centinaia di presenze tra sportivi e accompagnatori. In corso anche il Campionato Europeo Classe L30 di vela.

“Abbiamo due tornei giovanili con il ‘Freesby Yup’ di softball a Pian di Poma e il ‘Tessitore’ nella palestre di valle Armea, Sanremo merita il titolo di Città dello Sport e il turismo sportivo è un elemento molto importante - ha dichiarato ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo - vedo che fortunatamente i flussi turistici continuano a essere buoni, potrà anche arrivare la bassa stagione, ma penso sia fisiologico in qualsiasi attività imprenditoriale affrontare un periodo di calo. Sono molto contento che a fronte degli investimenti fatti a livello turistico la bassa stagione si stia sempre più contraendo”.

Le dichiarazioni dell’assessore Giuseppe Faraldi