Sanremo: tutto pronto per la 6ª edizione del torneo di softball ‘Freesby Yup’ intitolato a Fulvia Pavone (video)

Anche quest'anno si giocherà nel terzo weekend di ottobre il torneo ‘Freesby Yup’ giunto alla sua sesta edizione.

Il torneo è nato nel 2016 per ricordare Fulvia Pavone, storica seconda base del softball matuziano, prematuramente scomparsa. Freesby (come la chiamavano gli amici) si era dedicata per diversi anni al settore giovanile ed aveva manifestato la volontà di tornare sul diamante ad allenare le bambine del softball.

Proprio per questo motivo nasce questo torneo: per esaudire un suo desiderio.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, si propone dunque la sesta edizione di questa competizione che ha ottenuto il risultato di far diventare il ‘Freesby Yup’ l'evento clou di ottobre del softball giovanile italiano, complice anche il meraviglioso clima della nostra città.

Il torneo quest'anno vede la partecipazione di ben dieci squadre: costantemente in crescita basti pensare che era partito con sole cinque squadre e che per il 2023 la società sta pensando ad un torneo a 12 squadre, anche per far fronte alle richieste pervenute da tutta Italia, soprattutto dalle regioni del Nord dove il freddo ad ottobre si fa già sentire.

Quest'anno, per la prima volta, il torneo diventa internazionale: sarà infatti presente la squadra del Fun &Play di Praga. Altre richieste erano arrivate anche da altre squadre straniere (Repubblica Ceca, Olanda, Francia) ma per motivi logistici ed organizzativi è stato impossibile ospitare tutti.

Le interviste

Queste le squadre partecipanti a questa sesta edizione: Bollate Red, Bollate White, Saronno, Fun & play Praga,Junior Parma, Old Parma e le "pink" di quattro diverse Softball School: Sanremo, Avigliana (TO), Castions delle Mura (UD), e Macerata. Molto alto il livello di questa edizione: tre delle squadre partecipante (Bollate White, SS Castions delle Mura e Junior Parma) sono infatti scese in campo sabato 1 ottobre a Bollate per le Final Four, ovvero le finalissime nazionali per l'assegnazione dello scudetto under13 che anche quest'anno è andato al Bollate. Il Saronno invece, qui presente con le sue giovanissime, è fresco vincitore del suo primo scudetto in serie A1, dopo aver vinto in estate anche la Coppa delle Coppe. Diverse ragazze che scenderanno in campo, invece, nelle due squadre parmigiane hanno partecipato con la squadra dell'Emilia Romagna alle World Series, competizione mondiale, svoltasi negli USA in agosto. Le quattro squadre che scenderanno in campo tutte in pink sono quelle che hanno aderito al progetto Softball School che nasce nel 2015 proprio qui a Sanremo da un'idea di Flavia Ciliberto con l'intenzione di allargare la base di questo sport partendo dall'attività giovanile. Infine la squadra Fun &Play di Praga è una forte compagine giovanile della Repubblica Ceca, nazione che, con Italia ed Olanda, è sempre ai primi posti delle competizioni europee sia giovanili che seniores.

Le dieci squadre si affronteranno in due gironi da cinque squadre nell'intera giornata di sabato 15, contemporaneamente sui tre campi allestiti sul diamante, mentre nella mattinata di domenica le squadre scenderanno in campo prima per le ultime partite di girone e poi per le semifinali. Nel pomeriggio alle 15, in contemporanea su tre campi, si giocheranno le finali. Alle 17 è prevista la cerimonia di chiusura con la premiazione ed saluti finali. Verranno premiate tutte le squadre partecipanti; verranno inoltre assegnati i premi individuali di miglior lanciatrice, miglior battitore, miglior ricevitore ed MVP (most valuable player) del torneo. Un premio speciale verrà assegnato dagli arbitri alla squadra col miglior fair play.

È prevista anche un'alternativa in caso di pioggia: il comune ha infatti autorizzato il torneo a spostarsi sul plateatico del mercato dei fiori in Valle Armea per concedere alle squadre di giocare anche in caso di meteo avverso.

Il torneo ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sanremo, del CONI Liguria e della FIBS federazione italiana baseball e softball. Come ogni anno sarà inoltre presente sul campo la LILT, sezione di Sanremo, a testimoniare l'importanza della prevenzione nel mese “rosa" dedicato proprio alla prevenzione dei tumori femminili. Informare le più giovani è infatti fondamentale per crescere giovani donne consapevoli di quanto la diagnosi precoce sia fondamentale per sconfiggere il cancro.

L'appuntamento è dunque per tutti a Pian di Poma da sabato 15 alle 10 del mattino fino a domenica 16 alle 17 con la cerimonia finale e la premiazione.

La Sanremese Softball nasce nel 1970, quando questo sport si era da poco affacciato sul panorama nazionale. All'inizio si gioca sul cemento, sul piazzale antistante il pallone del BVC nel parco delle Carmelitane. E' solo sul finire degli anni 70 che la società si trasferisce a Pian di Poma sul diamante ricavato all'interno del campo da baseball, dove ancora oggi giocano le ragazze e le cadette.

Durante questi primi anni in Liguria ci sono diverse squadre di Softball: il Ventimiglia, il Borghetto Santo Spirito, il Savona, il Genova.

Dall'esordio in serie C si arriva ben presto in serie B e solo nell'80 alla serie A. Quando la squadra che milita in serie A per motivi vari si scioglie (rinascerà però quasi contemporaneamente una giovanile) alcune giocatrici, praticamente l’intero diamante sanremese si trasferisce a giocare a Finale Ligure rimanendo quindi sempre in serie A. Tra loro anche Flavia Ciliberto (prima base) e le sorelle Fulvia (seconda base) e Cristina (lanciatrice) Pavone.

A Sanremo il softball continua comunque la sua strada e, tornata in "patria", Flavia Ciliberto comincia la sua carriera di giocatrice-allenatrice prima, per poi dedicarsi esclusivamente al ruolo di coach.

E arriviamo ai giorni nostri: la squadra ha militato nelle ultime stagioni in serie B arrivando quasi sempre a giocare i play-off.

Solo nella passata stagione, a causa di un gap generazionale (molte ragazze lasciano la nostra città per motivi di studio) non si gioca nessun campionato seniores ma solo attività di promozione al Softball ed attività agonistica giovanile con le squadre under13 ed under15; viene quindi concessa la possibilità ad alcune giocatrici della prima squadra di giocare con le Stars di Cairo Montenotte. Ben 7 atlete matuziane sono andate a rinforzare la compagine valbormidese, arrivando a giocare i playoff per l'accesso all'A2. Purtroppo il sogno è svanito nella finalissima contro il Ronchi dei Legionari (GO) poche settimane fa Squadra under13.

La squadra che parteciperà al torneo è formata da circa 15 ragazze, tutte allieve della Softball School. La maggior parte di loro è di età compresa tra i 10 e i 13 anni (categoria "under 13").

Stagione 2022

Gli impegni in questa stagione:

Campionato Under15 (aprile-giugno). La società ha partecipato al campionato under15 in Piemonte.

A fine luglio la squadra under13 ha partecipato al torneo "Due Torri" a Parma, uno dei tornei più importanti nel panorama europeo del batti e corri, classificandosi al secondo posto.

Massimo Romeno Youth Trophy.

A metà agosto la coach Flavia Ciliberto ha partecipato al Trofeo Massimo Romeo, l'equivalente dell'Europeo di categoria, in qualità di coach della nazionale under 13.

La giovane Viola Liddi, inoltre, è stata convocata nella squadra Italia2 under13, vincendo la medaglia di bronzo.

Inoltre le atlete under15 Carolina Pennucci ed Angelica Rossi hanno partecipato al torneo ‘Bianchi’ a Saronno con la nazionale u14.