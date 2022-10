Consegnati i diplomi della 'Medaglia Mauriziana' ai Luogotenenti Gianluca Ciocchetti e Pier Franco Rivano (Foto)

Questa mattina, negli uffici della Caserma “Somaschini” di Imperia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, alla presenza di una rappresentanza del Comando ha consegnato i diplomi della “Medaglia Mauriziana”, che viene conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della Difesa al personale che ha raggiunto i dieci lustri di carriera militare”, al Luogotenente C. S. Gianluca Ciocchetti ed al Luogotenente C. S. Pier Franco Rivano, rispettivamente Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale e Comandante della Stazione di Ospedaletti.

Il Luogotenente C. S. Gianluca Ciocchetti, cinquantanovenne originario di Roma, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1985 ed ha prestato servizio in provincia di Roma, in provincia di Firenze per poi arrivare in Liguria nel 1988, prima alla Stazione di Sanremo e quindi ad Imperia, dove dal 2008 ricopre l’attuale incarico.

Il Luogotenente C. S. Pier Franco Rivano, invece, anch’egli cinquantanovenne, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 e, dopo la Scuola Sottufficiali, è stato direttamente impiegato a Sanremo, poi a Bordighera e quindi, dal 1991 ad Ospedaletti, dove dall’anno 2000 ricopre l’incarico di Comandante della Stazione.

Durante la cerimonia, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ricordare che la Medaglia Mauriziana riportante l’effige del ben noto alla comunità imperiese San Maurizio martire, fu istituita già nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia Re di Sardegna e poi reintrodotta nell’ordinamento della Repubblica Italiana nel 1954. La Medaglia rappresenta una delle più alte ed ambite Onorificenze che possono essere conferite a chi presta servizio nelle Forze Armate ed è conferita a Ufficiali e Sottufficiali che hanno prestato oltre dieci lustri di servizio militare.