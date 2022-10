L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 14 al 21 ottobre

ARIETE: E giunta l’ora di accendere quella lucina chiamata speranza la quale, dopo il buio dei trascorsi mesi, consentirà di illuminare i confusi pensieri e indicare la strada da seguire… Una persona che vi vive accanto chiederà di essere capita: quindi non stuzzicatela perché forse proprio da questa giungeranno le attese soluzioni. Preventivate pure un fastidio materiale, un salato conto da pagare e degli aggeggi da aggiustare. Domenica molto particolare!

TORO: Si sa che la tenacia viene premiata: non arrendetevi dunque dinanzi a dei temporanei ostacoli e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere e godere… Presto vi toglierete un fardello o vi sentirete meglio sia psicologicamente che fisicamente. Nel contempo accadranno un paio di eventi preposti ad emozionarvi e se un dispiacere demoralizzerà l’arrivo di qualcosa di bello vi entusiasmerà. Dubbi riguardo un uomo dalla doppia personalità.

GEMELLI: I frenetici ritmi di questo tosto momento arrecheranno stanchezza ma, non potendo permettervi di andare in tilt, tirate la carretta e definite una faccenda in fretta! Accontentate inoltre un congiunto in una richiesta, coltivate un’amicizia prima che si smarrisca tra le pieghe del tempo o della vostra assenza, ricambiate un grande favore e state accanto ad un agitato familiare. Novità in ambito economico o personale. Doloretti sparsi o cervicale.

CANCRO: Con l’ultimo quarto di Luna che si forma nella vostra costellazione belle, mediocri e cattive notizie arriveranno al trotto o al galoppo… Qualcuno avrà il potere di spazientirvi, una donna darà in escandescenze, uscite ed entrate si intervalleranno, declinerete un invito e la fiacca predominerà. Giove avverso indebolirà valute e salute ma rammentate che prevenire è meglio che curare e poi se avete in mente qualcosa fatelo anche se vi si contraddice!

LEONE: Un po’ in fibrillazione per le molteplici cose da fare non riuscirete a trovare un attimino da dedicare a voi stessi e alla santa pace ma alla fine scoprirete che il gioco vale la candela poiché i risultati ottenuti compenseranno di tanti sacrifici e lunghe attese. Ogni tanto vi adombrerete o indignerete con chi non capisce niente o non fa un accidempoli ma riponete l’aria torva in quanto il destino, a partire da adesso, vi sta preparando qualcosa di molto carino.

VERGINE: In punta di stelle comincerete a realizzare aspirazioni affievolite dalle altrui scornate riuscendo a strappare al fato privilegi che pianeti bizzosi e tipi altezzosi si allietavano a sottrarre… Un paio di questioni si definiranno, l’insoddisfazione si placherà e la ragione trionferà. Ciononostante subentreranno contatti con dottori, supervisori, affetti da ridimensionare, new da figlioli, genitori o anziani signori, gelosie da femmine arpie e un week end singolare.

BILANCIA: Nessuno fa niente per niente ragion per cui un inconveniente aspettatevelo da mezze calzette avvezze a turlupinare raffinatamente! Alla faccia di ciò una rivincita vi farà sogghignare e credere che un po’ di giustizia possa ancora regnare. I prossimi giorni saranno adatti per concludere un affare o lenire un’inquietudine. Corteggiate la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di tre parenti e festeggiate degnamente il compleanno! Domenica festosa.

SCORPIONE: Vi attende al varco una settimana intensa al punto non avere requie causa le centomila cose a cui pensare, da iniziare o ultimare. E come ciliegina sulla torta vi toccherà sopportare le altrui impennate, reclamare un diritto materiale, contrastare una bega personale, dare o chiedere delle spiegazioni riguardo un accadimento un po' anormale, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Sabato o domenica concedetevi un fuori porta!

SAGITTARIO: Vi porrete una marea di interrogativi riguardo scelte che forse preferite posticipare per paura di non riuscire negli intenti o per non starci male anche se, non potendo barcamenarvi in eterno tra dubbi e certezze, prima o poi, prenderete una saggia decisione. Indignazioni dinanzi ad un sistema penalizzante, quattrino da erogare e preoccupazioni per un genitore, parente o amico. Ritrovi per una cena, fiera o castagnata. Rinforzate le difese immunitarie!

CAPRICORNO: Tutto arriva a chi sa aspettare: quindi state beati e pacifici sulla sponda ad attendere che desiderio si possa finalmente materializzare… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento stellare, state accanto a chi vi vuole bene, sopperite ad impegni pressanti, evadete dalla routine e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua nel commercio rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Cosine da riordinare in casa o nell’attività.

ACQUARIO: Un periodo ricco di emozioni, perplessità, contraddizioni è quello che propineranno degli astri intenzionati a costellare il cammino di croci e delizie, dolcezze e asprezze compreso un accadimento avente del grottesco. Un guizzo di nervosismo tingerà le giornate di grigio poi le nubi spariranno debellando l’affanno. Finanziariamente o privatamente siate guardinghi, smantellate una bugia ed accettate un ritrovo mangereccio.

PESCI: Scrollatevi di dosso apatia e pigrizia: è ora di agire, inquadrare sbilenche faccende e darvi una smossa al fine di mutare ciò che non aggrada o che ha fatto pensare e penare!!! Le primarie novità proverranno dalla famiglia, dall’amore, dalle amicizie, dal lavoro, dal telefono o dalla carta stampata, compresa una bolletta esagerata o richiesta di pagamento da verificare… Cena sfiziosa o festa a cui aderire senza indugiare ed evento da festeggiare.

I sogni sono speranze che volano in alto fino al cielo trasformandosi in stelle

