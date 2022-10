L'Associazione Bridge Bordighera organizza il tradizionale Corso di bridge per principianti. Le lezioni sono già iniziate ma c’è tempo sino a mercoledì prossimo per potersi iscrivere.

Il Corso tenuto da Istruttori della Federazione Italiana Gioco Bridge è completamente gratuito e si terrà presso la Sede Sociale in Via Stoppani, 15 Bordighera. Per informazioni e/o iscrizioni telefonare al 339 7711009.



(la locandina in basso)