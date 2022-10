Domenica prossima a Upega, cerimonia commemorativa in ricordo dei partigiani caduti durante il rastrellamento del 16-17 ottobre 1944

L'A.N.PI. di Imperia unitamente all’Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia e alla F.I.V.L. di Imperia, ha promosso, come gli scorsi anni, per domenica 16 ottobre 2022 in località Upega (Comune di Briga Alta, CN), una cerimonia commemorativa in ricordo dei partigiani, caduti durante il rastrellamento del 16-17 ottobre 1944 e in cui persero la vita anche il Comandante 'Cion' Silvio Bonfante, Medaglia d’Oro alla memoria, il Commissario Libero Briganti 'Giulio' e il medico Gian Francesco De Marchi 'Dinaste' Medaglia d’Argento alla memoria, oltre a numerosi partigiani

Il programma della manifestazione avrà il seguente svolgimento:

- Ore 9.45 Raduno dei partecipanti ad Upega

- Ore 10.00 Ricevimento Autorità

- Ore 10.15 Saluti

del Presidente dell’ISRECIm Giovanni Rainisio, del Presidente dell’Unione Montana Alta Val Tanaro Giorgio Ferraris e del Presidente della F.I.V.L. di Imperia Gianni De Moro

- Ore 10.45 Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti

- Ore 11.00 Orazione ufficiale tenuta dalla prof.ssa Amelia Narciso, Presidente dell’A.N.P.I. Comitato Provinciale di Imperia

- Ore 11.30 Deposizione fiori alla Lapide Partigiani Caduti in Carnino Superiore

- Ore 11.45 Deposizione fiori alla Lapide Partigiani Caduti in Carnino Inferiore