Sanremo: domenica scorsa la prima Consulta regionale dell'Anpdi con l'associazione Paracadutisti (Foto)

Domenica scorsa a Sanremo, nel salone delle conferenze di Palazzo Roverizio, si è svolta la 1ª Consulta Regionale della 1ª zona (Val d'Aosta, Piemonte e Liguria) dell'ANPdI, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sezione di Sanremo. Erano presenti tutti i presidenti e segretari di sezione. Per l'occasione sono state consegnate delle borse di studio a cura della sezione di Biella.

Relatore l'avv. Alberto Benatti (segretario tecnico di tutte le scuole di paracadutismo d'Italia). Presente anche il vice-sindaco Assessore Costanza Pireri che ha portato il saluto e la soddisfazione del Sindaco e dell'amministrazione per l'importante incontro organizzato a Sanremo dall'ANPdI. Tra i vari argomenti, la ripresa dell'attività dei lanci dopo aver vinto la causa con l'ENAC e le prossime manifestazioni a Pisa il 21 ottobre per l'80° anniversario della battaglia di El Alamein e festa della specialità’ paracadutisti, organizzazione e partecipazione al raduno nazionale ANPd'I 2023 che si svolgerà as Asti il 23, 24 e 25 giugno 2023.

L'incontro è proseguito con i temi all' O.d.G. e sono stati trattati dal Consigliere Nazionale A.N.P.d'I. paracadutista Enzo Gulmini. A seguire il probiviro, dott. Ivo Fornaca, ha presentato i vincitori della borsa di studio indetta dalla sezione di Biella. Il tema della borsa di studioa è stata " la tragedia della Meloria" . I premi sono stati distribuiti a sei studenti della classe quinta elementare, e a quelli della 1a superiore. Ad ognuno è stato consegnato dai rappresentanti delle sezioni ANPdI, l'attestato e un premio in denaro costituito dal contributo del Ministero della Difesa Esercito e da tutte le sezioni della 1a Zona. La giornata si è conclusa al ristorante ‘Marinella’, dove il Vice-Sindaco Costanza Pireri, ha onorato con la sua presenza il pranzo conviviale.

Grande soddisfazione del presidente della sezione ANPdI di Sanremo Tommaso Russo, curatore logistico dell'incontro, che con tre tonanti gridi di: “Paraaaa.....Folgore” ha concluso la cerimonia esprimendo un grande ringraziamenti a tutti i partecipanti.