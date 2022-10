Bordighera: sabato prossimo l'inaugurazione dell'anno Accademico dell'Università della Terza Età

Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, aprirà il nuovo Anno Accademico 2022-2023 della sezione intemelia dell’Università della Terza Età con la prolusione dal titolo 'Vivere insieme'. L’appuntamento è per sabato prossimo, alle 15,30, alla ex Chiesa Anglicana di via Vittorio Veneto a Bordighera.

Una cerimonia inaugurale davvero di grande prestigio per l’Unitre intemelia che, anche quest’anno si presenta ai nastri si partenza con 17 corsi nella sede di Ventimiglia, in via Sottoconvento 84/B, e ben 27 in quella di Bordighera, in via Cadorna. L’apertura è fissata per il 17 Ottobre a Ventimiglia con Gianni Conte e la sua Fitocosmesi e, sempre alle 17, a Bordighera con Religione: in cattedra il pastore valdese Jonathan Terino.

Il programma è variegato: si va dalla poesia alla filosofia, dall’Archeologia allle chiese, passando per figure storiche come Garibaldi. E, ancora, astronomia, giornalismo, geopolitica, fumetti, arte, inglese, storia e il giallo.

A Bordighera spazio anche ai classici e alle piante esotiche, all’educazione alla pace a al romanzo, ma anche a materie più contemporanee come musica e birra, viaggi, abbigliamento, creatività, giovinezza, gastronomia, danza e tango. Non mancano corsi di poesia spagnola, romanzo e romanzo francese, piante esotiche e Bordighera. Le lezioni iniziano tutte alle 15,30 per concludersi alle 17,30.

Fondatore della comunità monastica di Bose e suo priore fino al 2017, Bianchi è noto ed apprezzato opinionista ed editorialista su tematiche religiose ed anche di attualità contemporanea de La Stampa e di Repubblica. Prese anche parte come “esperto” nominato da papa Benedetto XVI, ai Sinodi dei vescovi sulla Parola di Dio (ottobre 2008) e sulla Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana (ottobre 2012).