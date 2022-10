Dolceacqua: cinquantesimo dalla scomparsa di Giovanni Morscio, doppio appuntamento nel fine settimana

Quest'anno ricorre il cinquantesimo dalla scomparsa dell'artista Giovanni Morscio. Il Centro Culturale e il Comune di Dolceacqua lo hanno voluto ricordare organizzando due eventi culturali, una cena a tema con la famiglia alla presenza di persone competenti che commenteranno alcune opere scelte dell’artista e un’esposizione a tema che racconterà della sua vita e delle sue opere nella pinacoteca a lui dedicata.

Venerdì prossimo alle 20, presso l'agriturismo "La Vecchia", via Roma 86 a Dolceacqua (parcheggio privato) è stata organizzata una cena a tema aperta a tutti dove verranno commentate alcune opere di Morscio alla presenza del Docente dell'accademia Brera di Milano Antonio Falmi professore di tecniche pittoriche. La cena sarà un'interessante occasione per conoscere meglio G. Morscio per mezzo di persone appassionate e competenti e per mezzo della famiglia Morscio, quest'ultima in particolare, che saprà raccontare la personalità di un artista che tanto ha lasciato a Dolceacqua.

Domenica alle 18 presso la Pinacoteca Morscio (Palazzo Luigina Garoscio) 2° piano in Via Doria 10 sarà inaugurata la mostra dedicata a Giovanni Morscio realizzata grazie al prezioso intervento di Frank Vigliani (Centro Culturale), restauratore e conoscitore di Morscio che ha organizzato i diversi ambienti; una sala sarà dedicata alla carriera dell’artista come decoratore (primi 900) e dedicata anche ai ricordi personali; una sala è invece dedicata alla sua attività dagli anni 30 agli anni 50; una vetrina espone altri suoi ricordi personali; un'altra sala racconta di Morscio anche come gallerista e infine uno spazio è stato dedicato agli ultimi anni della sua opera e della evoluzione della sua tecnica pittorica.

Molto del materiale esposto è stato il risultato di una minuziosa selezione e ricerca e tanto è stato messo a disposizione della famiglia Morscio oltre che dalla collettività dolceacquina sensibile all'iniziativa. Si tratta quindi di un'esposizione a tutto tondo su Giovanni Morscio che merita una visita.

La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dal 16 al 30 oltre che a lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre dalle 15 alle 18 o su prenotazione