Bordighera: sabato e domenica torna il Rally delle Palme, serie di divieti di transito e sosta in città

In occasione dello svolgimento del '23° Rally delle Palme', in programma sabato e domenica prossimi, il Comune di Bordighera disciplinerà la circolazione stradale con una serie di provvedimenti.

Dalle 12 di venerdì 14 ottobre alle 23 di sabato:

- sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto piazzale Zaccari;

- sarà permesso il transito da via San Antonio a piazza Eroi della Libertà;

- sarà istituita la chiusura al transito veicolare di via S. Antonio esclusivamente per la partenza della gara.

Sabato, dalle 12 alle 23 in corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, saranno istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori interessati alla manifestazione e a mezzi di polizia e soccorso. I proprietari di autorimesse potranno entrare ed uscire con l’ausilio degli Agenti di Polizia Locale e degli operatori steward predisposti.