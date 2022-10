Al fine di poter eseguire i lavori di riqualificazione urbanistica di via Don Bosco, il Comando di Polizia Locale comunica che, da domani a fine lavori, sarà in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli su entrambi i lati della via Don Bosco, dall’ingresso del parcheggio comunale in terra (fronte civico 58) alla rotonda posta all’intersezione con la via Romana.

La circolazione rimarrà garantita in entrambe le direzioni.