San Bartolomeo al Mare: iniziati gli interventi di pulizia dell'alveo del Torrente Steria, proseguiranno fino al 25

Sono finalmente iniziati gli interventi di pulizia dell'alveo del Torrente Steria, che separa San Bartolomeo al Mare da Cervo. Utilizzando fondi regionali e comunali, la scelta dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Valerio Urso è stata quella di iniziare gli interventi a partire dalla foce del torrente sino al ponte, per poi proseguire verso monte, a partire dal guado che collega con Cervo, tralasciando il tratto tra guado e ponte che è stato oggetto di analogo intervento lo scorso anno. Le attività di pulizia (sfalcio tramite trincia e rimozione dei detriti) proseguiranno sino al 25 ottobre e - salvo impedimenti - dovrebbero arrestarsi all'altezza del nuovo ponte della ferrovia.

"È stata una pratica burocratica piuttosto lunga - ha sottolineato il Sindaco Urso - proprio per la complessità dell'iter di approvazione e di aggiudicazione. C'è anche un problema economico, i soldi che arrivano dalla Regione per questo tipo di interventi sono sempre meno. E anche se con Cervo siamo riusciti a trovare un accordo, i finanziamenti non bastano mai. Abbiamo quindi dovuto scegliere di intervenire sulle parti di torrente su cui non eravamo intervenuti lo scorso anno".

"Ci tengo a ringraziare il geometra Peter Plagwitz e tutta l'Area tecnica del Comune - ha dichiarato l'Assessore Alessandra Gamalero - che è riuscita a superare tutte le incombenze burocratiche che ci sono dietro a questo intervento. Per il futuro, auspico che le procedure siano snellite e si possa procedere più speditamente". Nei prossimi giorni verrà avviata la procedura per intervenire progressivamente sui rii minori, con risorse economiche che il Comune metterà man mano a disposizione.