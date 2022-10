Pornassio: lavori a pieno ritmo per il nuovo ponte sul collegamento con Mendatica, intervento da 150mila euro

In alta Valle Arroscia, a Pornassio, proseguono a pieno ritmo i lavori della Provincia per il rifacimento del ponte all’ingresso della frazione Ponti, sulla Sp3. Lo 'scheletro' dell’opera, con le barre predalles, è già stato approntato.

Gli interventi, eseguiti dalla ditta Euroedil di Rezzo per un importo complessivo di 150 mila euro, dovrebbero essere conclusi entro fine novembre. Il nuovo ponte sarà di dimensioni tali da assicurare finalmente una viabilità a doppio senso di circolazione. Per limitare i disagi, causati dall’isolamento della frazione dovuto ai lavori (l’accesso da e per la Statale 28 avviene attraverso il passaggio da Cosio d’Arroscia), la Provincia si è prodigata nel trovare una soluzione in caso di emergenza: sino al termine del cantiere un’ambulanza della Croce Bianca staziona a Ponti di Pornassio nelle ore notturne per l’eventuale trasporto a Nava, dove è consentito l’atterraggio notturno dell’elicottero del 118 (l’elicottero, di giorno, è abilitato all’atterraggio a Ponti di Pornassio).

“In accordo con gli amministratori e con la comunità locale - ha detto il Presidente Claudio Scajola - abbiamo cercato di eseguire i lavori riducendo al massimo i disagi. L’obiettivo è quello di completare nel più breve tempo possibile un’opera assai importante per la viabilità della vallata”.