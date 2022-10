Mozione di ‘Civicamente Bordighera’: “Riconoscere e affrontare l’eccesso di rumore notturno durante l’estate

“L’inizio dell’autunno è un buon momento per fare valutazioni rigorose su quanto non è stato soddisfacente durante la stagione estiva in modo da intraprendere percorsi di miglioramento ponderati e non frettolosi. Due problemi hanno eroso le quotazioni di Bordighera durante la scorsa estate: gravissime carenze del servizio di igiene urbana e l’eccesso di rumore notturno. Diamo riconoscimento al Sindaco di essersi impegnato pubblicamente a correggere i problemi dell’igiene urbana; a tempo debito chiederemo di conoscere i piani per prevenire un’intollerabile ripetizione del disordine della scorsa estate”.

Sul problema dell’eccesso di rumore notturno, il gruppo di opposizione ‘Civicamente Bordighera’ presenterà al Consiglio Comunale una mozione per dare pubblico riconoscimento e soluzioni alle molte richieste di aiuto ricevute da residenti e visitatori che si sono sentiti negare sistematicamente il diritto alla quiete e al sonno notturno.

“Non è la prima volta – prosegue il gruppo - che raccogliamo la sfida di affrontare il problema del rumore in Consiglio Comunale. Lo abbiamo fatto la prima volta nel 2016 per i residenti della Via Romana (senza risultati) e nel 2019 per i residenti della zona del belvedere sulla Via dei Colli (con buoni risultati). Questa volta parleremo delle tipologie di eccessivo rumore notturno sulle piazze del Centro Storico, sul Lungomare Argentina, ai Giardini Lowe, e sulla Piazza della Stazione. Le segnalazioni pervenuteci da queste zone della città sono note anche al Comune e alle forze dell’ordine; sono ripetute, supportate da dati specifici, e corredate da raccolte di firme o da lettere condominiali. Non è facile affrontare il problema perchè ciò che è per alcuni inquinamento acustico che mina la salute è per altri l’innocente prolungamento di divertimento estivo con gli amici, e per altri ancora sorgente di guadagni commerciali a cui non si vuole rinunciare. L’uso degli strumenti a cui affidarsi deve essere migliorato. La zonizzazione acustica di Bordighera potrebbe essere usata di più nel suo ruolo pianificatorio per modificare limiti in certe zone della città (ad esempio la Via Romana, storica zona residenziale, è in classe IV come l’Aurelia e la ferrovia), e per prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate. I Regolamenti di Polizia Urbana enunciano limiti di emissione sonora e di orari, ma attualmente non vengono effettuate le misurazioni fonometriche e non c’è il personale per far rispettare i limiti”.

“Occorre dare riconoscimento - termina ‘Civicamente Bordighera’ e perciò soddisfazione alle esigenze diverse delle diverse tipologie di persone, residenti o turisti che siano: adulti che lavorano, famiglie con bambini, persone anziane, giovani e giovanissimi. Ma occorre tener fermo il concetto che il diritto al sonno notturno e alla quiete che lo permette si applica, e deve essere difeso, ogni giorno dell’anno; anche durante l’estate. Per cercare soluzioni sostenibili e condivise, la nostra mozione chiede che gli approcci siano studiati nel contesto di una Commissione Consiliare (ad es. Turismo o Affari Generali o ad hoc) con il contributo di tutte le parti coinvolte, incluse le associazioni di categoria e giovani che spendono l’estate a Bordighera. Rimanendo fermo che una componente delle soluzioni dovrà essere la vigilanza serale-notturna da parte delle forze dell’ordine. Proponiamo che la convocazione della Commissione avvenga entro la fine di Novembre in modo che le soluzioni fatte proprie dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunale possano essere recepite in regolamenti e programmazione per l’estate 2023”.