Giovedì è la 'Giornata mondiale della vista': a Sanremo un punto informativo dell'Unione Italiana Ciechi

‘C'è un solo modo per vedere il futuro: fare prevenzione oggi!’ Con questo motto l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) promuove la ‘Giornata Mondiale della Vista’ del 13 ottobre, alla quale ha aderito anche l'Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus-APS della sezione territoriale di Imperia che, per questa importantissima ricorrenza, ha organizzato alcune iniziative sul tema.

Giovedì mattina, dalle 9 alle 12, in via Escoffier angolo via Matteotti a Sanremo, verrà distribuito il materiale informativo appositamente predisposto sulla fondamentale importanza della prevenzione della vista. Nel pomeriggio invece, su Radio Onda Ligure, sarà trasmessa un'intervista all'oculista imperiese Nadia Pollarolo con consigli e raccomandazioni sulla salvaguardia degli occhi. Inoltre sono stati programmati due incontri, uno con il Comandante provinciale dei Carabinieri e l'altro con il Questore di Imperia, per proseguire la campagna di sensibilizzazione delle Autorità su questo e altri temi legati al mondo della cecità.

La vista è un dono prezioso che rende ogni momento della nostra vita indimenticabile, ma molte malattie e comportamenti la minacciano, quindi è indispensabile proteggerla eseguendo regolarmente visite oculistiche.

Due porte aperte sul mondo: l'occhio pesa appena lo 0,27% del corpo umano, ma riceve più dell'80% delle informazioni che ci giungono dall'ambiente. La nostra vista è un dono tanto prezioso quanto delicato: come possiamo difenderla?

La mia vista è a rischio? Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia. Il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l'allungarsi della vita media. La prevenzione è il modo migliore per conservare la tua vista per tutta la vita.

A chi devo rivolgermi per prendermi cura della vista? Quasi tutte le malattie dell'occhio possono essere gestite se individuate in tempo. Solo il medico oculista (anche detto Medico oftalmologo) ha la competenza per farlo. Solitamente la visita oculistica comprende:

- la misurazione della vista;

- la misurazione della pressione dell'occhio;

- l'esame del fondo oculare, dopo aver dilatato la pupilla con un collirio.

Tutti questi passaggi sono ugualmente importanti per garantire la salute dei tuoi occhi, se necessario, alla fine della visita ti verranno prescritti degli occhiali, delle terapie o degli ulteriori esami da fare.

Devo fare la visita oculistica periodica anche se ci vedo bene? Sì, perché in alcune malattie dell'occhio la perdita della vista è lenta, graduale e senza sintomi: quando ci si accorge del problema, il danno è ormai avanzato e irreversibile. Durante le campagne di prevenzione delle malattie della vista realizzate da IAPB Italia, circa il 40% delle persone visitate erano a rischio o avevano già problemi agli occhi, senza saperlo. Farsi visitare periodicamente e individuarle per tempo significa proteggere e salvare la tua vista.

Devo controllarmi anche se sono giovane? Le buone abitudini prima si acquisiscono e meglio è! Nei più piccoli è fondamentale capire il prima possibile se c'è bisogno di occhiali. Correggere la vista quando il bambino è cresciuto troppo, può lasciare l'occhio "pigro" per tutta la vita.

Quando bisogna andare a fare la visita oculistica? Controlli periodici sono raccomandabili durante tutta la vita. Tuttavia ci sono alcune età critiche in cui la visita oculistica è fortemente raccomandata: la prima alla nascita, la seconda assolutamente entro i tre anni, la terza e la quarta rispettivamente prima dei 6 e dei 13 anni. Dopo i 40 anni si fa una visita ogni due anni e dopo i 60 una volta all'anno.

Ci sono casi in cui invece bisogna andare dall'oculista subito:

- se la vista in maniera improvvisa diminuisce molto o va via del tutto;

- se entra un corpo estraneo nell'occhio o subisci un trauma oculare;

- se vedi dei lampi di luce persistenti o compare una macchia scura fissa nel campo visivo;

- se le linee dritte le vedi deformate;

- se l'occhio fa molto male e diventa rosso.

Cosa posso fare nella vita di tutti i giorni per prendermi cura della mia vista?

- Uno stile di vita sano aiuta a prevenire tutte le patologie, anche quelle degli occhi: bere molta acqua riduce il rischio di sviluppare "mosche volanti" e occhio secco;

- proteggi gli occhi dalla luce solare intensa, evita traumi, schegge o ustioni indossando visiere/occhiali protettivi durante le attività a rischio;

- non utilizzare colliri senza consultare il medico;

- usa le lenti a contatto con particolari accorgimenti: preferisci quelle giornaliere e gettale dopo l'uso, non portarle mai mentre fai la doccia o vai a nuotare e toglile sempre prima di dormire;

- evita un uso promiscuo di asciugamani e di trucchi;

- evita un uso prolungato degli schermi e fai frequenti pause.

Qual è la missione di Iapb Italia onlus? La sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, nata dalla collaborazione tra Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Società Oftalmologica Italiana, da più di quarant'anni si batte per diffondere le buone pratiche di prevenzione oculare e potenziare i servizi di cura e riabilitazione visiva nel nostro Paese, lavorando a stretto contatto con le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali.

Per amore della vista contatta il numero verde di consultazione oculistica gratuita 800-06 85 06 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Maggiori informazioni su www.giornatamondialedellavista.it.