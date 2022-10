Conviviale incontro tra le comunità tedesca ed italiana a cura delle associazioni Amici di Friedrichshafen ed Imperia

Le comunità tedesca ed italiana si sono incontrate nel pranzo dell'amicizia organizzato dalle associazioni Amici di Friedrichshafen ed Imperia.

"Il momento di incontro - si spiega nel comunicato - organizzato dal Comitato San Giovanni alle Opere Parrocchiali di San Sebastiano ha visto coinvolti oltre cento cittadini delle due città gemellate Alla giornata hanno partecipato numerose associazioni cittadine in rappresentanza del mondo sociale, dello sport, della cultura, dell'istruzione che hanno accolto gli amici arrivati numerosi da Friedrichshafen, almeno una sessantina che hanno soggiornato tre giorni nella nostra città.

Erano presenti, per Friedrichshafen, il Presidente dell'associazione amici di Imperia, Josef Buchelmeier ed il vicesindaco della cittadina Tedesca Dieter Stauber, per Imperia erano presenti: Luca Ronco dirigente scolastico dell'Istituto Ruffini, Carlo Deri, Sandro Rossi e Pino Camiolo in rappresentanza del progetto 11 Comuni per Imperia, Flavio Serafini degli Amici del Museo Navale, Claire Calì e Christian Rigardo dell'Istituto Scolastico Itis, Stefania Modesti dell'Istituto di Cultura italo tedesca, Fulvia Dapretto del Coro Polifonico Cantores Bormani, Norzi Elena del CAI, Podestà Nicola e Caizzo Luigi dell'associazione amici di Friedrichshafen, Luigi Ardoino e Mariuccia Reitano dell'Imperia Rugby, Guido Marchese, Marco Podesta' e Stefano Zerbone del Comitato San Giovanni, Fabrizio Ragazzi e Massimo Sasso dell'associazione Note Libere.

Quattro giovani ragazze, Min Wei, Anna Odobashi, Valeria e Milana Zinatullina, in rappresentanza dei musicisti dell'associazione Note Libere, hanno accolto gli ospiti, allietandoli con un quartetto di violini, l'evento e' proseguito con un pranzo preparato dai cuochi di Ineja Food capitanati da Stefano Zerbone e Davide Leone che hanno accolto gli amici tedeschi con un menu' della nostra tradizione.

Joesef Buchelmeie ed il vicesindaco Dieter Stauber, hanno ringraziato della calorosa ed amichevole accoglienza e del delizioso pranzo, Nicola Podestà in rappresentanza degli amici di Friedrichshafen ha ringraziato la numerosa rappresentanza Tedesca, sempre molto attiva e vicina alla nostra Città e naturalmente tutte le rappresentanze delle realtà Imperiesi che hanno accolto i nostri amici gemellati.

Il Vicesindaco Dieter Stauber, ha donato ai presenti una confezione dei prodotti tipici di Friedrichshafen, Marco Podestà in rappresentanza del Comitato San Giovanni, ha donato al vicesindaco Dieter Stauber e a Josef Buchemeier , una copia del libro 40 anni di Ineja scritto ed allestito dal socio Mirco Marvaldi. Stefano Zerbone di Ineja Food, ha ringraziato tutti i commensali dei complimenti ricevuti per il pranzo ed un particolare ringraziamento a tutto lo staff del Comitato San Giovanni che come al solito si e' prodigato per portare in alto il nome della nostra Comunità.

Un particolare apprezzamento e ringraziamento hanno ricevuto i giovani del Comitato San Giovanni che hanno servito il pranzo. Presente anche la Fratelli Carli, che ha donato a tutti i presenti un assaggio delle loro specialità e di cultura del nostro territorio. In chiusura le associazioni amici di Friedrichshafen ed Imperia hanno presentato il progetto di una festa dell'amicizia Italo-Tedesca per il prossimo anno che si svolgerà su tre giorni in Calata Cuneo e Banchina Aicardi".