Sanremo: cacciatore ferito da un colpo di fucile al piede nella zona di Verezzo

Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio di oggi per un cacciatore rimasto ferito da un colpo di fucile a un piede.

Stando a quanto si apprende pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo e non ci siano altri cacciatori coinvolti nell'incidente.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Presenti anche le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'accaduto.

Per via delle ferite riportate è stato predisposto il trasporto dell'uomo in codice 'rosso' all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.