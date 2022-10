Sanremo: servizio scuolabus non ancora partito, il Consigliere regionale Ioculano "Siamo esterrefatti"

“Quanto appreso nei giorni scorsi sul servizio (o per meglio dire, disservizio) degli scuolabus a Sanremo lascia esterrefatti”.

Interviene in questo modo Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD, sulla situazione del trasporto scolastico nella città dei fiori. “A più di due settimane dall’inizio delle lezioni – prosegue - la ditta che ha vinto il bando regionale ha prima detto di non essere in grado di erogare questo servizio e, in un secondo momento, ha chiesto di rivedere le condizioni economiche già pattuite. Questo comportamento irresponsabile ha causato (e continua a causare) un disagio non indifferente alle famiglie e al Comune di Sanremo”.

Sul tema Ioculano ha presentato un’interrogazione alla Giunta, che verrà discussa durante il prossimo consiglio regionale, per chiedere quali azioni intende intraprendere per garantire questo servizio: “Già a inizio anno scolastico il Comune di Sanremo – termina - aveva chiesto la revoca della concessione alla ditta inadempiente, vogliamo sapere se la Giunta (che a questa richiesta rispose no) è stata rassicurata e in che termini sull’effettiva funzionalità del servizio”.