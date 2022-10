Diano Marina: domenica apertura straordinaria del Museo Civico del Lucus Bormani per la Giornata Nazionale delle Famiglie

In occasione della nuova edizione di FaMu 2022, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che avrà luogo domenica, il Museo Civico del Lucus Bormani effettuerà una programmazione speciale nel weekend rivolta a ragazzi e famiglie, con una chiusura anticipata nel giorno di sabato 8 ed una speciale apertura straordinaria domenica 9 ottobre.

Il programma per l'evento FaMu 2022 prevede per la mattinata, a partire dalle ore 10:30, l'evento "Al Museo coi Romani", una speciale visita guidata alla Sezione Archeologica dell'allestimento museale, coordinata e seguita da membri dello staff in abito storico. I visitatori avranno così modo di riscoprire la lunga storia del comprensorio dianese attraverso le voci ed i racconti dei suoi stessi antichi abitanti.

A seguire nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, il Museo si animerà con "Giochiamo con la Storia", il laboratorio ludico-didattico che permetterà ai giovani visitatori e ai loro accompagnatori di riscoprire i giochi ed i passatempi dei bambini e degli adolescenti all'epoca dell'antica Roma. Attraverso ricostruzioni corredi e reperti, i partecipanti al laboratorio potranno mettersi alla prova, sperimentando in prima persona i tanti modi di giocare al tempo di Roma, passando dai dadi e dagli astragali sino al gioco del delta.

L'ingresso al Museo è gratuito tutto il giorno per bambini e ragazzi con biglietto ridotto a 2 euro per gli accompagnatori.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per i laboratori e le visite guidate è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17