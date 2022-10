Bajardo: domenica prossima, un'intera giornata dedicata al bosco ed ai suoi frutti

La Liguria è la regione con la più alta densità di bosco (in proporzione) tra le regioni italiane. A Bajardo basta uno sguardo dalla sommità del paese per capire quanto sia vero. Bosco che ha fornito nel tempo materiali e cibo per la popolazione degli antichi abitanti. La biblioteca comunale del Tiglio organizza nella prossima domenica 9 ottobre, una giornata dedicata al bosco ed ai suoi frutti.

“Nella manifestazione Profumo di Carta di ottobre – spiega l'assessore al turismo di Bajardo Daniela Martini - Bajardo e il suo bosco faranno da sfondo e saranno di arricchimento alle esperienze proposte dal mercatino dei libri nuovi ed usati, case editrici indipendenti, arti e mestieri... di carta. Di carta e per la carta. Per mostrare che con la carta si possono costruire oggetti splendidi e raccontare vite che non sono la nostra. Come nelle precedenti occasioni si potranno anche trovare le creazioni degli gli artigiani e dei produttori locali che valorizzano con i loro prodotti la bellezza e la sostenibilità del territorio.

- La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30, presso i giardini di San Rocco, con la passeggiata narrativa ‘Dagli Appennini alle Alpi suggestioni in versi’. Accompagnatori, in questa esperienza di totale immersione nel bosco autunnale, la guida escursionistica Antonella Piccone e Emiliano Cribari, autore del libro ‘Errante’ ed. AnimaMundi Emuse.

Emiliano Cribari, fotografo, poeta e guida ambientale toscana propone un modo più attento, consapevole e rispettoso di camminare, ascoltando una poesia, una storia, le parole taciturne e gentili dei boschi. Info e prenotazioni al numero 391 1042608 (Antonella Piccone)

- Alle ore 10.00 si darà inizio al mercatino per le vie del paese.

- Dalle ore 10 alle 15 Workshop di Calligrafia moderna presso la biblioteca Il Tiglio, a cura di Consuelo Ielo, per scoprire curiosità e storia della calligrafia, la tecnica per imparare ad usare le brush pen ed esercitarsi sui tratti base dell'alfabeto maiuscolo e minuscolo. Info e prenotazioni al numero 346 8505339.

- Alle ore 17 nella chiesa di San Rocco, proiezione del documentario ‘Le meraviglie della Valle Argentina’ a cura di Andrea Biondo e Magdalena Negro, due amici che hanno dato vita a un progetto che porta a conoscere il nostro territorio, le nostre montagne e la nostra cultura.

- Dalle ore 15 avrà inizio la castagnata di montagna. Poiché il bosco di Bajardo è ricco di secolari alberi di castagno durante la manifestazione si potrà godere di una bella castagnata collettiva, preceduta alle ore 14 da una passeggiata per i bambini che saranno presenti, accompagnati dai nostri volontari alla ricerca e alla raccolta delle castagne nel bosco”.