Lions Club e Osservatorio di Perinaldo insieme per una serata alla scoperta delle stelle

Lunedì, sotto un cielo terso e stellato il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha organizzato una serata particolare in cui il pubblico presente ha potuto conoscere la storia della nascita dell'Osservatorio G.D Cassini, narrata dal Sindaco Francesco Guglielmi e ammirare con la guida del direttore Lorenzo Sicignano pianeti e costellazioni mediante l'utilizzo di telescopi mobili e newtoniani. La referente e organizzatrice del services Raffaella Fogliarini, racconta che lo stesso Lions Club Bordighera Otto Luoghi nel 1997 donò un telescopio mobile celeston, utilizzato con il telescopio newtoniamo nel condurci ad un osservazione mirata della Luna con i suoi crateri, mari e monti, Saturno, Giove e delle costellazioni visibili ad occhio nudo mediante il punto laser guidato dalla mano esperta del direttore.



"Il cielo stellato di Perinaldo è un cielo mozzafiato, anche chi non è esperto in astronomia riesce ad essere coinvolto nell' osservazione e rimanere ammaliato dalla luce della Luna, dalle sfumature di Giove e dalla nitidezza di Saturno. - raccontano i Lions - Andare alla ricerca delle stelle, ad occhio nudo, cercare la loro luminosità come la stella polare, il piccolo carro, Pegaso, ci ha catapultato nella storia, quando i vecchi marinai nel buio dell' oscurità utilizzavano le stelle come punti di riferimento".



"Il Presidente Fabrizio Condro', ha sostenuto questa iniziativa pensando ad un service che potesse coinvolgere i ragazzi e i bambini per accompagnarli nello studio e nella conoscenza delle risorse del territorio che ci circonda. In attesa dell'imbrunire è stato organizzato un piccolo rinfresco concluso con il taglio del Presidente e del Sindaco di un grande pan choccolat a forma di Otto satellitare. Un grazie sentito per la disponibilità all' équipe dell'Osservatorio e invitiamo tutti alla scoperta di questo tesoro di Perinaldo" - concludono i Lions.