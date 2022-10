Vallecrosia, Fabio Perri (FdI) possibile candidato sindaco: "Le valutazioni sono in atto" (Video)

“Io candidato? Le valutazioni sono in atto, questo risultato ci dà una grande carica perché la cittadinanza e le persone hanno visto nella concretezza e nelle persone concrete la voglia di cambiare quelli che sono i percorsi della politica, non solo governativa ma anche amministrativa”: lo ha detto il consigliere comunale (FdI) di Vallecrosia Fabio Perri, che potrebbe, perciò, essere uno dei candidati sindaco in vista delle prossime amministrative.

“Sicuramente ci saranno da fare tante battaglie. Le amministrative - prosegue - non sono solo a Vallecrosia quindi come responsabile di partito, insieme al coordinatore provinciale, siamo molto monitorati sui vari comuni: Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia e Imperia. La gente ci dà grande sostegno e apprezzamento, le valutazioni sono in atto e quindi dirò poi ufficialmente quale sarà il mio percorso anche a Vallecrosia”.

“E’ un momento molto positivo, siamo sulla cresta dell’onda, Fratelli d’Italia a livello nazionale sta continuando a crescere" - dichiara Perri - Abbiamo visto anche che le borse a livello nazionale non hanno creato quel contraccolpo che tutti pensavano ci dovesse essere, quindi questo è un momento buono a livello nazionale ma ancor di più a livello locale”.

“A livello locale dobbiamo organizzarci, creare e aprire a tante persone che sono già venute a chiedere di poter partecipare al progetto di Fratelli d’Italia che è un progetto nuovo, volenteroso e aperto con grande determinazione, concretezza e coraggio come Giorgia Meloni ha fatto nella sua campagna elettorale. Questo territorio e questa provincia, tra l’altro una provincia dove Fratelli d’Italia è stato il più alto tra le quattro province della Regione Liguria e quindi è una provincia che traina, ha bisogno di rafforzarsi. Con la nostra classe dirigente - termina Perri -stiamo facendo questi percorsi e vogliamo farne ancora di più. Il momento è catartico ma bisogna fare attenzione perché si fa presto dai grandi numeri e dalle grandi percentuali a scendere alle bassi percentuali”.