Ritorno dei venditori abusivi a Sanremo, Ventimiglia (Lega) “Fenomeno preoccupante, sostegno al lavoro delle forze dell’ordine”

A seguito del nostro articolo il consigliere comunale della Lega Daniele Ventimiglia interviene commentando il ritorno dei venditori abusivi nel centro di Sanremo specie nel fine settimana.

“Si tratta di un fenomeno grave, preoccupante e difficile da sradicare che sta tornando nel centro della nostra città soprattutto nei giorni del mercato bisettimanale - commenta il consigliere Ventimiglia - spiace che dall’immagine pubblicata possa emergere uno scarso controllo da parte dei Carabinieri, ma sappiamo che in quel momento avevano posteggiato l’auto in via Escoffier per pattugliare a piedi il centro. Insieme alla preoccupazione per la presenza di abusivi in centro esprimo anche il mio sostegno al lavoro delle forze dell’ordine che, come noto, ogni giorno operano sotto organico”.