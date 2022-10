Sanremo nel weekend torna terreno fertile per i venditori abusivi: in via Matteotti si fanno affari sotto gli occhi di tutti (foto)

I venditori abusivi all'incrocio tra via Roma e via Escoffier

Sembrano cronache di qualche anno fa e, invece, è tutto di strettissima attualità.

Dopo qualche tempo di apparente tregua, Sanremo è tornata a essere terreno fertile per i venditori abusivi tra il mercato del sabato e l’affollata via Matteotti la domenica.

Quasi a ogni angolo si vedono contrattazioni e in diversi punti delle vie del centro i venditori allestiscono indisturbati i loro mercatini temporanei. Piazza Eroi (nella zona un tempo occupata dai chioschi dei fiori) è senza dubbio il terreno prediletto per fare affari ma, come si può vedere dalla foto scattate domenica, anche via Matteotti ormai non fa più paura e, anzi, permette buoni affari. Il tutto, duole dirlo, accade a pochi metri da un’auto dei Carabinieri parcheggiata in via Escoffier a dimostrazione di come il business del falso ormai non abbia più timori.

Difficile comprendere le ragioni del ritorno di un fenomeno che sembrava essersi affievolito dopo il grande lavoro messo in campo dalle forze dell’ordine. Più semplice verificare con mano il grande ritorno del mercato del falso per le vie della città. È sotto gli occhi di tutti, basta fare un giro in centro nel weekend.