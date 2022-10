Diano Marina: sporcizia a vicino alle scuole dopo il Festival del Folklore, la protesta di 'Diano Domani' (Foto e Video)

“Se organizzare un Festival del Folklore a ottobre vuol dire mandare a scuola i bambini in questo scempio, meglio non fare nulla”.

Sono le parole dei Consiglieri comunali di opposizione di ‘Diano Domani’, che intervengono dopo aver documentato la situazione di Villa Scarsella, dopo il festival. “Siamo rimasti attoniti di fronte all’immagine che si sono trovati di fronte i bambini ed i genitori – proseguono - questa mattina vicino alle scuole elementari. Bottiglie, anche di vetro, sigarette, cartacce e sporcizia di ogni genere, uno squallore testimoniato dalle foto e dal video appena girato”.

“Avevamo portato la questione della sporcizia del parco in consiglio comunale – vanno avanti Francesco Parrella e Micaela Cavalleri - anche recentemente, ed avevamo già ascoltato increduli le risibili giustificazioni dell’Assessore Messico che dapprima minimizzava e poi garantiva un intervento ‘con operatori fissi dal 1° ottobre’. E invece nulla è cambiato, è ancora presente un bagno chimico aperto e sporco come una latrina, cicche di sigarette e sporcizia ovunque. Anzi, la situazione è peggiorata drammaticamente con il Festival del Folklore che ha portato in città, ed in particolare a Villa Scarsella, esuberanti gruppi stranieri in vena di fare festa. Ma se avere una manifestazione vuol dire questo, meglio non far nulla: possibile che un comune come Diano Marina non possa evitare una concomitanza di spazi come quella tra una manifestazione folkloristica ed una scuola elementare? Ma poi, possibile che anche se ciò avvenisse, non si possa ripulire la zona prima dell’inizio delle lezioni?”

“Non ci arrendiamo al menefreghismo di questa Amministrazione scandalosa – termina ‘Diano Domani’ - anzi proponiamo alla Giunta di pulire noi, gratuitamente, tutti i giorni alle 6.30 del mattino, tutto il parco. Se non siete in grado, dateci le chiavi. Da domani fino al prossimo mese di giugno quando finirà la scuola ci pensiamo noi!”