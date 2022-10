La provincia di Imperia aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

I luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Liguria domenica prossima aderiscono alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. L'edizione 2022 è l'evento per famiglie che facilita l'incontro con i luoghi della cultura. Il tema scelto per quest’anno, “Diversi ma uguali”, rivolto alla valorizzazione della diversità che ci ricorda che “Ciascuno di noi è diverso e proprio per questo è speciale. Le persone e le cose diverse da noi con la loro unicità ci arricchiscono”. I luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei Liguria partecipano con un ricco programma di proposte dedicate alle famiglie.

In provincia di Imperia, il Museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia partecipa alla Giornata nazionale delle Famiglie con speciali visite guidate alla scoperta del museo e della vita degli uomini preistorici nei seguenti orari 10, 11.30, 14.30 e 16. Durante e dopo la visita saranno consegnati dei materiali didattici gratuiti e il taccuino FAMu2022 "Diversi ma uguali con Geronimo Stilton".

Attività gratuita | Ingresso Adulti 4 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni. La prenotazione non è necessaria. Il museo è aperto dalle 8.30 alle 19.30, apertura speciale Grotta del Caviglione dalle 10 alle 17.

L’Area archeologica di Nervia a Ventimiglia per la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo propone speciali visite guidate allo scavo in corso. "Siete curiosi di scoprire come "funziona" uno scavo archeologico? Scopriremo come lavorano gli archeologi e quali ricerche stanno portano avanti nell'area delle terme. Guide d'eccezione, gli studenti dell'Università di Torino, impegnati nello scavo archeologico" - fanno sapere gli organizzatori.

Orari: Partenza visite alle 10. Attività gratuita | Ingresso Adulti 3 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni. La prenotazione non è necessaria. L’Area archeologica è aperta dalle 9 alle 14.

In provincia di Savona, il Forte San Giovanni a Finale Ligure propone una speciale caccia al tesoro "Giobatta il soldato e il Forte abbandonato" a cura di Associazione culturale Baba Jaga. "Una divertente esperienza per tutta la famiglia che vi farà conoscere la storia di Forte San Giovanni grazie a Giobatta, un soldato sognatore che aveva un diario in cui teneva tutti i suoi appunti e disegni. Dopo tanti anni il suo diario è stato ritrovato ma i disegni sono scomparsi. Venite ad aiutarci a ritrovarli?" - dicono gli organizzatori. Ai partecipanti verrà regalato il taccuino FAMu2022 "Diversi ma uguali con Geronimo Stilton".

Orari: 10.30; 11.45; 13; 14.15; 15.30; 16.45. Durata: 60 minuti, ingresso massimo 10 famiglie per ogni turno. Età 5-12 anni. Attività gratuita (posti limitati). Prenotazione consigliata: al 351.5699339 o su teatrodelleudienze@gmail.com. Il forte è aperto alle visite dalle 10.30 alle 17.30 e nello stesso orario il punto ristoro.

In provincia di Genova, il Museo archeologico nazionale di Chiavari alle 10.30 organizza una visita guidata e un laboratorio dedicato alle famiglie. "Può una necropoli aiutarci a capire le somiglianze e le differenze che ci sono fra noi e l’uomo del passato? La risposta è SI! Durante la visita guidata scopriremo le usanze di questi uomini antichi e di come, attraverso un rito funebre e l’utilizzo di un corredo, accompagnassero il defunto a superare la soglia dell’aldilà. Gli oggetti ci racconteranno di uomini e donne, strumenti di uso quotidiano ed elementi decorativi. Nel laboratorio che seguirà la visita ci divertiremo ad analizzare gli oggetti incontrati ed a fare un confronto con quelli utilizzati al giorno d’oggi" - dichiarano gli organizzatori.

Orario: 10.30. Durata: 90 minuti. Attività gratuita | Ingresso Adulti 3 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0185.320829 (9.00-14.00) o su drm-lig.museochiavari@cultura.gov.it. Il museo è aperto dalle 9 alle 14.

In provincia di La Spezia, la Villa romana del Varignano (Portovenere) partecipa con visite guidate dedicate alle 15, alle 16 e 17. La visita per famiglie sarà interattiva, attraverso l'uso di un libro tattile e del taccuino “Diversi ma uguali con Geronimo Stilton”.

Orario: 15, 16 e 17. Età consigliata - bambini dai 3 ai 12 anni accompagnati dai genitori. Disponibilità spazio Baby Pit Stop per i più piccoli. Attività gratuita | Ingresso Adulti 3 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni. Prenotazione obbligatoria www.musei.liguria.beniculturali.it/famu. La villa romana è aperta dalle 8.30 alle 13.30.

Alla Fortezza Firmafede (Sarzana) i partecipanti saranno coinvolti in una proposta di laboratorio creativo-artistico aperto a tutti e a tutte le tipologie di abilità. Il percorso, rivolto alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, intende essere un momento di condivisione per scoprire l'interazione tra il gesto e il colore, attraverso la propria sensibilità creativa. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria, al link https://bit.ly/3McPiTn. Il percorso fa parte di #SENZACONFINI, un progetto d'inclusione ideato dallo staff dei servizi educativi della Cooperativa Earth in collaborazione con Giulia Simonetti e incentrato su percorsi rivolti a persone autistiche e/o con disabilità cognitiva.

Orario: 16. Età consigliata - bambini dai 6 ai 10 anni. Biglietti https://bit.ly/3McPiTn. Prenotazione obbligatoria https://bit.ly/3McPiTn.