Badalucco: sabato il ricordo di Tiziano Chierotti e una giornata dedicata agli Alpini con la Fanfara Col di Nava

‘Alpini ieri… Alpini oggi’: è l’appuntamento di sabato prossimo a Badalucco, organizzata dal gruppo delle ‘Penne nere’ della Valle Argentina, in collaborazione con il Comune e con la sezione Ana di Imperia.

L’appuntamento è per le 16 al campo sportivo del paese, da dove partirà il corteo verso piazza Marconi. Qui è previsto l’alzabandiera e la deposizione delle corone ai caduti di guerra. Si ripartirà in corteo verso piazza Gaetano Rodi, dove è previsto l’intervento del Sindaco Matteo Orengo, con la scoperta di un nuovo cartello toponomastico, la recita della preghiera per un caduto in russo e l’esecuzione musicale della Fanfara ‘colle di Nava’.

Alle 18.30 la Santa Messa, officiata dal Parroco don Angelo Albino Moioli e animata dal coro ‘Monte Saccarello’. Alle 19.15 il corteo verso il ‘Giardin du Prevostu’, dove è prevista la parte dedicata al Caporal Maggiore Tiziano Chierotti, caduto il 25 ottobre 2012 in Afghanistan. Previsti gli interventi dei genitori di Chierotti con proiezioni video, del Sindaco, del Presidente della sezione Alpini di Imperia, Carlo Michero e del Generale Marcello Bellacicco.