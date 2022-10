Tamponamento tra due auto a Imperia, passeggero si sente male: traffico bloccato (Foto)

Mobilitazione dei soccorsi a Imperia per un passeggero, anziano, di una Volkswagen up che ha avuto un malore in seguito ad un incidente avvenuto in mattinata all'incrocia tra via De Sonnaz e via Belgrano.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una Panda gialla, che proveniva da via De Sonnaz, abbia tamponato una macchina, una Volkswagen up, che scendeva da via Belgrano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente l'automedica del 118 e la Croce Rossa di Diano Marina, la polizia locale per i rilievi dell'incidente e la polizia di Stato per dirigere il traffico. Dopo i primi soccorsi sul posto l'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia.