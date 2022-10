Coronavirus: calo dei nuovi casi in regione e provincia, il tasso di positività rimane al 18%

Sono 1.163, in calo rispetto a ieri, i nuovi positivi al Covid in Liguria, dei quali 159 provincia di Imperia, 232 a Savona, 591 a Genova e 180 a Spezia.

I numeri sono in calo rispetto a ieri, ma il tasso di positività è stazionario. Sono stati un po’ meno di ieri i tamponi eseguiti: 6.463, dei quali 1.140 molecolari e 5.323 antigenici, per un tasso di positività pari al 17,99%,un punto percentuale in meno di ieri.

Stabile il numero dei ricoverati nella nostra provincia: sono 19, con un paziente in terapia intensiva. Lieve calo su scala regionale, 138 ovvero 2 in meno di ieri con 6 di questi in terapia intensiva.

Oggi non ci sono morti e sale il dato delle persone in isolamento domiciliare, arrivando a 7.635, 371 in meno rispetto a ieri.

Sotto il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni