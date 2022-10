Sanremo: il caro bollette non risparmia il Casinò, i costi triplicheranno da 850mila a 2,3 milioni

Come in tutte le aziende italiane ed europee, anche nella nostra provincia c’è grande preoccupazione per il cosiddetto ‘caro bollette. Quella più importante di Sanremo, il Casinò, è attenta a quanto sta accadendo ma, dalle bollette arrivate nelle ultime settimane e in previsione di fine anno, i costi triplicheranno.

Secondo una stima fatta dalla dirigenza, rispetto alle spese di circa 850mila euro dell’anno scorso, quest’anno l’azzardo matuziano arriverà a 2 milioni e 350mila euro, ovvero tre volte i costi registrati fino al 2021. La situazione è grave per tutti e, come stanno facendo le aziende, viene chiesto alla politica di intervenire al più presto. Ma non solo, sono stati già avviati incontri con una primaria azienda del settore energetico, e avviare uno studio di perfezionamento ed efficientamento energetico.

Il lavoro che viene svolto in queste settimane e che proseguirà è propedeutico ad ottimizzare i consumi. Interpellato dalla nostra redazione, il presidente del Cda della Casinò Spa, Adriano Battistotti, ha espresso la grande preoccupazione per le spese future: “Purtroppo – ha detto – come capita per tutti, stiamo cercando di muoverci in modo da poter ridurre in qualche modo quei costi che stanno lievitando pesantemente, ma non sarà facile”.

Le aziende continuano a dover fare i conti con gli aumenti sconsiderati delle bollette che, se da una parte sono dettati dal mercato che si è venuto a creare con la crisi russo-ucraina, ai più fanno pensare anche ad una mera speculazione in atto che, però, potrebbe davvero far male all’economia e al lavoro nei prossimi mesi.