Sanremo estende la legge per il recupero dei sottotetti anche agli edifici esistenti nel 2014, Donzella: “Rispetto del territorio in equilibrio tra sviluppo e tutela”

A Sanremo sarà possibile applicare la legge per il recupero dei sottotetti anche sugli edifici esistenti al 29 novembre del 2014. L’amministrazione comunale sta portando a compimento le ultime pratiche per l’approvazione della disciplina urbanistica e la contestuale modifica al Piano Urbanistico Comunale. La seconda commissione, presieduta dal consigliere comunale Umberto Bellini, ha dato l’ok alla pratica che non ha ricevuto osservazioni e, quindi, può proseguire nel proprio iter.

Una legge che va nella direzione del rispetto del territorio non creando nuovo consumo di spazio ma costruendo sull’esistente, tema non secondario in un Ponente martoriato negli anni dalle costruzioni sorte in ogni dove.

“Ci sono delle norme precise - spiega l’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella - non è sufficiente possedere un sottotetto, ma bisogna che ci siano delle condizioni, ad esempio non è possibile intervenire con un vincolo monumentale o paesistico oppure in caso di inedificabilità o una serie di destinazioni del territorio che impediscono l’intervento. Nel tempo si è visto che viene meno l’aspetto architettonico tra quello che era costruito e quello che si va a terminare, sono stati dati dei limiti di altezza e di volume del 20%”.

“Ci sono regole di buonsenso - conclude Donzella - di rispetto verso il territorio e di equilibrio tra sviluppo e tutela”. Ora la pratica passerà al vaglio del consiglio comunale.