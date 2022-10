Il CPIA di Imperia si prepara alla partenza: docenti in Islanda e Spagna per un corso sulle tecnologie multimediali

A seguito dell’accreditamento al progetto Erasmus plus con un programma sulla valorizzazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), il CPIA di Imperia si prepara alla partenza. Due le mete: la nordica Reykjavik, in Islanda e l’isola di Tenerife, nell’oceano Atlantico. I corsi avranno la durata di una settimana, dal 16 al 22 ottobre, e si struttureranno su due focus complementari: l’uso delle applicazioni web e la valorizzazione di app e social media nelle tecniche didattiche. La lingua veicolare per entrambi i corsi sarà l’inglese per cui il coordinatore del progetto, la professoressa Federica Natta, ha predisposto seminari propedeutici alle partenze. Corsi di lingua inglese e di multicultura hanno visto così impegnati i docenti nelle prime settimane di settembre e ottobre nell’ottica di affrontare al meglio le sfide dell’integrazione e della mobilità internazionale, secondo la direttrice europea.

Nelle rispettive sedi estere invece due temi saranno affrontati in particolare: in Islanda il corso verterà su Information and communication technologies (ICT), web application, social networks and online tools for a New Education; a Tenerife invece si opterà per Making the most of the new technologies, app and social media in the classroom.

A partire, in questa prima fase dell’anno e del progetto, saranno i docenti di materie letterarie, Giannini Daniela e Federica Natta che affronteranno le sfide del ghiaccio islandese; i docenti di alfabetizzazione Barcellona Elena e Lodi Antonio veleggeranno invece verso i lidi ispanici. A questa fase, seguiranno poi altri eventi: un job shadowing in febbraio, in provincia di Alicante con i colleghi spagnoli dell’Istituto per l'Istruzione degli Adulti CEA INFANTE di Murcia; una nuova partenza per un corso sulle TIC verso fine marzo; infine una mobilità di una/due settimane ad aprile che vedrà coinvolti anche due studenti stranieri del primo livello del CPIA che andranno in visita a Murcia per seguire lezioni in loco. La conclusione di questo primo accreditamento è prevista per il 30 agosto 2023 ma a partire da febbraio 2023 si lavorerà con il team dell’Erasmus (composto dai professori Natta Federica, Dalmazzo Giuseppina e Bruno Cristina) per realizzare scambi in scuole per l’istruzione adulti in Francia e per frequentare corsi di lingua inglese, spagnola, francese in Europa.

Per informazione sul CPIA PROVINCIA di Imperia: https://www.cpiaimperia.edu.it