Bordighera: pubblicato nuovamente l’avviso per l’iscrizione ai corsi d’inglese per la cittadinanza

Il Comune di Bordighera informa che, per problematiche riscontrate nel ricevimento delle domande da parte del sistema di posta elettronica certificata dell’ente, è stato nuovamente pubblicato l’avviso in merito all’iscrizione ai corsi d’inglese per la cittadinanza QUI.



In particolare:

- il nuovo indirizzo mail cui far pervenire la domanda è protocollo@bordighera.it;

- i nuovi termini di presentazione della domanda stessa vanno dalle ore 8.00 di venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 12.00 di venerdì 14 ottobre 2022.​