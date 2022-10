Armando Biasi alla vicepresidenza della Provincia: firmato il decreto dal presidente Scajola

Il Presidente della Provincia Claudio Scajola ha firmato il decreto con cui ha nominato vicepresidente il consigliere Armando Biasi e ha conferito le deleghe ad alcuni consiglieri:

Patrizia Badino: Pari opportunità e Innovazione tecnologica

Armando Biasi (Vicepresidente): Tutela e valorizzazione dell’ambiente (rifiuti, bonifiche, depuratore), Paesaggio e Parchi

Paola Carli: Lavori pubblici, Strade provinciali

Mario Conio: Edilizia scolastica

Barbara Feltrin: Polizia provinciale, Sicurezza e Protezione civile;

Vittorio Ingenito: Bilancio, Patrimonio

Manuela Sasso: Programmazione provinciale della rete scolastica

Daniele Ventimiglia: Pianificazione dei servizi di Trasporto pubblico locale

La comunicazione delle deleghe avverrà nella riunione del Consiglio provinciale convocata giovedì 6 ottobre alle 9.30. Oltre a questa pratica, tra gli altri punti all’ordine del giorno ci sono anche l’approvazione dello schema di rinnovo della convenzione tra la Provincia di Imperia e la Provincia di Savona per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Provinciale, l’approvazione del protocollo di Intesa con il Comune di Taggia per l'utilizzo di una porzione del complesso immobiliare denominato ‘ex Caserme Revelli’ di Taggia per la costruzione della nuova sede scolastica IPSSAR RUFFINI – AICARDI e la variazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.