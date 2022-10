Lavoro: Rivieracqua ricerca un esperto amministrativo per il Servizio Acquisti e Appalti

Rivieracqua ricerca un esperto amministrativo per il Servizio Acquisti e Appalti.

Il bando di selezione e il fac-simile domanda sono consultabili sul sito aziendale (www.rivieracqua.it), alla sezione “Appalti e Bandi - Personale Concorsi - Concorsi in Corso”.

La scadenza per la presentazione domande è fissata per mercoledì 12 alle 12.