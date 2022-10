Sanremo: bando per il Palafiori, l’obiettivo della Sinfonica è chiudere la pratica entro fine anno

Dopo il primo ‘nulla di fatto’ si apre la strada verso la seconda gara per l’assegnazione del Palafiori. Il bando per la struttura di via Garibaldi, in capo alla Fondazione Orchestra Sinfonica, era andato inizialmente alla società ‘Abc’ di Massimo Ferranti e Franco Calvini a discapito del ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo, ma un vizio di forma ha portato all’annullamento della pratica.

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo non è poi così lontana e occorre quindi accelerare per trovare un gestore alla struttura che da anni ospita gli eventi collaterali alla kermesse. In mezzo c’è tutta la battaglia legale per la proprietà del marchio ‘Casa Sanremo’, complessa vice da di carte bollate che si è conclusa qualche giorno fa con la sentenza del Tribunale di Genova: il marchio ‘Casa Sanremo’ appartiene al ‘Gruppo Eventi’.



Anche in merito alla nuova pubblicazione del bando, così come per l’organizzazione di Area Sanremo, i vertici della Fondazione non si sono sbilanciati. In occasione di un incontro con la stampa il presidente del Cda di Fondazione Orchestra Sinfonica Filippo Biolè si è limitato a dichiarare: “Vogliamo chiudere la pratica entro la fine dell’anno, ci sono le condizioni perché questo avvenga”.