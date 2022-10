Dalle serate a Badalucco a 3mila persone a Cremona, Feet Dj fa ballare suonando con i piedi

Questo però non gli ha impedito di prendere il diploma, diventare allenatore di calcio e in ultimo "Feet DJ". Nikki suona usando i piedi che scorrono veloci tra le regolazioni e i piatti della consolle. Nicholas con il suo impegno e una immensa forza di volontà è un esempio per tutti.

Feet Dj, ha iniziato in casa, poi le serate nel suo paese e in poco tempo il talento l'ha portato a far ballare 3mila persone in piazze importanti, come ad esempio, a Cremona, per beneficenza. E' iniziato tutto per gioco e ora quella che è diventata una passione sta crescendo.