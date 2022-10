Taggia: Sclavi chiuso per un anno, il Comune avevo previsto intervento da 650mila euro nel 2023

Il campo E.Sclavi di Taggia rimarrà chiuso per un anno. La decisione presa dall'amministrazione comunale è stata comunicata dal sindaco Mario Conio via Facebook, parlando di stop alla struttura per la stagione sportiva 2022/2023.



L'amministrazione aveva già messo in programma il rifacimento dello Sclavi. Infatti, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato a gennaio compariva anche questa voce di intervento nel 2023 per 650mila euro. Un'accelerata sui problemi dello stadio è arrivata però circa due settimane fa con una nota dell'Argentina Calcio che aveva comunicato la decisione di lasciare il campo da calcio per spostare i propri allenamenti, parlando di condizioni del manto erboso che rendevano il campo impraticabile, oltre alla interruzione delle utenze e all'assenza di un defibrillatore funzionante obbligatorio per legge dal 2017 su tutti i campi sportivi, per non parlare del degrado in termini di pulizia e mantenimento.

Sui tempi d'intervento il primo cittadino ha parlato anche di "...ritrovarci poi la prossima primavera ad avere finalmente un campo in condizioni adeguate, con strutture accessorie che siano idonee e pronte all’uso, e poter predisporre un bando aperto alle società del territorio per la concessione della struttura stessa".