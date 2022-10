Vallecrosia, interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: aggiudicato l’incarico professionale

Vallecrosia ha aggiudicato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori misura e contabilità degli “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: (Int. B) – Messa in sicurezza della viabilità comunale di Lungomare a servizio del centro abitato costiero” nell’ambito dei contributi 2021 per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 139 e sg., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Decreto 8 novembre 2021 a favore dell’ingegnere Tiziano De Silvestri di San Lorenzo al Mare, che, nell’ambito della richiesta di preventivo, ha offerto quale corrispettivo, l’importo di 40.000,00 euro oltre contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%, così per complessivi 50.752,00 euro, corrispondenti ad un ribasso del 30,756% rispetto all’importo determinato ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016, posto a base della negoziazione.

“E’ un’ordinanza, diciamo annuale, che ha emesso la polizia locale in cui ricorda a tutti i privati e a tutti coloro che sono in prossimità di ritani, in prossimità perciò di una situazione di degrado, che devono tenere puliti i loro fondi” - spiega il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

La procedura di affidamento è stata interamente gestita attraverso la piattaforma informatica di eprocurement “TRASPARE” in dotazione al Comune di Vallecrosia, ai sensi dell’art.58, del D.Lgs.50/2016.