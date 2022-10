Rocchetta Nervina: dopo l'assessore Rondelli si dimette il consigliere Volpi, il Sindaco "Si va avanti ugualmente"

Si è dimesso il Consigliere di Rocchetta Nervina Lucio Volpi, il secondo ad andarsene dall’Amministrazione condotta dal Sindaco Claudio Basso.

Volpi ha inviato una lettera al primo cittadino, nella quale ha evidenziato soprattutto come, nei due anni di Amministrazione non sarebbero stati mantenuti gli obiettivi prefissati in campagna elettorale.

Volpi fa parte della stessa frangia dell’assessore Elena Rondelli, che aveva dato le dimissioni nelle scorse settimane e che è stata sostituita con Fabrizio Crespi.

Il Sindaco Basso ha così commentato: “Onestamente cambia poco a livello amministrativo. Dispiace, ovviamente, ma loro la vedevano diversamente. Anche se alcune cose non sono state fatte, non si possono certo fare i miracoli. Ora ci ritroveremo con gli altri consiglieri per ridistribuire i gli impegni. Sicuramente, pur non essendoci grosse divergenze, a un certo punto ci siamo ritrovati una minoranza nella maggioranza”.