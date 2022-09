Imperia: lunedì a Porto Maurizio la conclusione diocesana del Tempo del Creato

La Chiesa di Albenga-Imperia concluderà il prossimo 3 ottobre a Imperia il “Tempo del Creato” con una iniziativa di incontro e preghiera nella splendida cornice del “Parasio” di Porto Maurizio: la proposta è animata dalla Caritas Diocesana e dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale.

Appuntamento alle 20.30 nel portico della Basilica Concattedrale di San Maurizio: di lì, breve tratto di cammino lungo il Parasio fino alle Logge di Santa Chiara, dove è previsto un breve momento di riflessione biblica. Infine, i partecipanti, raggiunto il Monastero di Santa Chiara, si uniranno, alle 21.15, alle Sorelle Clarisse per la veglia del “Transito di Francesco.

In caso di maltempo ritrovo direttamente al Monastero di Santa Chiara.

“La collaborazione tra i nostri uffici - dicono gli organizzatori - esprime l’attenzione che come credenti siamo chiamati ad avere per la 'casa comune', nella relazione con il Creato e con gli altri, in particolare con chi è più fragile. Questo incontro unisce la centralità della parola di Dio, l’attenzione al Creato, il cammino per le strade della città, la condivisione di un’esperienza con una comunità di vita contemplativa come quella delle Sorelle Clarisse, tutte sfaccettature che raccontano la poliedricità e il fascino dell’essere credenti. Nel contesto caratteristico del Parasio, che esprime la peculiarità della nostra Liguria, stretta tra monti, cielo e mare potremo metterci in cammino nella luce della Parola nella contemplazione della bellezza del Creato e così fare esperienza della meraviglia dell’annuncio del Vangelo nel nostro tempo e nella nostra terra”.