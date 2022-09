Ventimiglia: chiusura definitiva del 'Kebab' di via Hanbury, il Tar rigetta il ricorso dei proprietari

Il Tar di Genova ha rigettato il ricorso dei proprietari del Kebab all’angolo tra via Stazione e via Hanbury a Ventimiglia, che era stato definitivamente chiuso (QUI) con la revoca dell’autorizzazione, in base all’articolo 100 del Tulps.

Il locale, su cui erano già avvenute diverse sospensioni dell’attività a seguito dell’intervento di legge della Questura, venne definitivamente chiuso a maggio, su ulteriore input della Questura e ritenendolo un atto doveroso ed opportuno dalla Prefettura.

Il Tar ha anche condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro, ovvero le spese del giudizio.