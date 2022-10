Si alza in volo l'elisoccorso Grifo per una 54enne caduta dalla bicicletta, intorno alle 14, in corso Toscanini a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente l'automedica e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Dopo i primi soccorsi sul luogo del sinistro la donna, che sembrerebbe aver riportato un trauma cranico, è stata accompagna con l'Alfa 3 fino alla piazzola dell'ospedale di Bordighera per elitrasportarla all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso.