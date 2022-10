Esercitazione all'aeroporto di Albenga per la Squadra Nautica Protezione Civile SS. Trinità Città di Imperia

Un gruppo di soccorritori di superficie della Squadra Nautica Protezione Civile SS. Trinità – Città di Imperia ha preso parte questa mattina all’Aeroporto di Villanova d’Albenga a un corso di addestramento specifico per l’estricazione di emergenza del pilota dall’aviogetto MB339 in dotazione alla Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Il corso, tenuto dal consigliere comunale di Santo Stefano al Mare, Remo Ferretti, in servizio nell’Aeronautica Militare Italiana, si è svolto in vista delle prove di oggi pomeriggio e dell’Air Show in programma domenica a Santo Stefano al Mare.

La Squadra Nautica SS. Trinità – Città di Imperia, con la barca da soccorso “Gianni Cozzi” sarà infatti impiegata, insieme alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera e agli altri Corpi dello Stato, nell’ambito del piano di sicurezza della manifestazione aerea.

Per i volontari della Protezione Civile imperiese si è tratto di un momento formativo importante e di grande interesse che ha fra l’altro ancora una volta messo in luce la collaborazione fra Corpi dello Stato, in questo caso l’Aeronautica Militare e mondo del volontariato, al solo fine di garantire un servizio sempre più efficace per la collettività.