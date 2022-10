Dolceacqua: finanziamenti per migliorare l’attrattività e la fruibilità del Castello dei Doria, Gazzola "Ci servono per fare una strada"

Dolceacqua sta richiedendo dei finanziamenti per poter svolgere un intervento volto a migliorare l’attrattività e la fruibilità del Castello dei Doria. La Giunta comunale, lo scorso 2 settembre, ha infatti approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica.

“Abbiamo fatto un bando per chiedere dei finanziamenti per fare una strada che ci permetta di raggiungere il castello da dietro” - spiega il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola.

Gli obiettivi dell’intervento sono rivolti a consentire una migliore fruibilità degli ambienti del Castello e l’accessibilità alle persone che presentano disabilità. La proposta ha inoltre individuato investimenti di alto contenuto tecnologico per l’informazione turistica e per favorire il turismo all’aria aperta. “Attualmente non si può raggiungere il castello con i mezzi essendoci un centro storico perciò stiamo richiedendo un contributo per poter salire anche con i mezzi di soccorso e arrivare da dietro comodamente soprattutto durante l’organizzazione di eventi“ - aggiunge il primo cittadino.

L’importo complessivo del progetto, così come indicato nel quadro economico, ammonta a 28.500,00 euro. Il Borgo dei Doria si è impegnato, in caso di favorevole accoglimento della domanda di finanziamento, a cofinanziare l’intervento proposto nella misura del 50% del costo complessivo dell’investimento e pertanto in misura non superiore a 14.250,00 euro, che trovano copertura con i proventi derivanti dagli oneri.